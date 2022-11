Il miracolo dell'Arabia Saudita è frutto da una parte della prestazione sottotono offerta dell'Argentina, ma sicuramente una parte importante del successo è da imputare alla mano di Hervé Renard, allenatore della nazionale asiatica. Il suo carisma indiscutibile, che gli ha permesso di vincere la Coppa d'Africa in due occasioni, ha colpito ancora.







Fanno scalpore le sue parole, dirette ai giocatori dell'Arabia Saudita a fine primo tempo della sfida contro l'albiceleste, forse ago della bilancia della rimonta miracolosa. "Che cosa stiamo facendo qui?" ha domandato ai suoi giocatori l'allenatore, "Questo è fare pressing? Messi è al centro del campo e noi ce ne stiamo tranquilli in difesa?". Proseguendo, carico di trasporto emotivo, il tecnico ha aggiunto: "Prendete il vostro telefono, volete una foto con Messi? Dovete stargli attaccati!". Andando poi a pescare sul fondo dell'orgoglio dei sauditi Renard ha chiesto ai suoi una reazione nel secondo tempo. "Non sentite di essere in grado di fare qualcosa di importante? Forza! Questa è la Coppa del Mondo! Non dovete stare fermi al limite dell'area, dovete stare concentrati!".



Si spiega anche così la reazione dell'Arabia, che in 10 minuti dall'inizio della ripresa non solo riesce a riportare in parità il risultato, ma riesce addirittura a ribaltarla. E di questo sono responsabili in grande misura l'aggressività e la determinazione tramesse da Renard. Anche questo ha contribuito al miracolo saudita.