Il Renate ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: Gioacchino Adamo. Questo il comunicato ufficiale del club: "La società A.C. Renate 1947 S.r.l., informa che il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra è il Sig. Gioacchino Adamo. Allenatore in seconda durante questa straordinaria parentesi tra i Professionisti, è ora chiamato a condurre in prima persona le pantere dopo l’esonero di Oscar Brevi. A Gioacchino va il nostro caloroso in bocca al lupo per questo nuovo, importante incarico in seno al club nerazzurro"