Secondo quanto riportato da Metro, il Rennes non avrebbe ancora ricevuto offerte per Eduardo Camavinga. Il giovane centrocampista interessa a PSG e Manchester United, con quest'ultimo che ha avviato i contatti con l'agente del giocatore. Florian Maurice, direttore sportivo del club francese, ha però dichiarato a RennesTV che al momento ancora non sono arrivate offerte ufficiali per il giocatore e che l'intenzione è quella di non perderlo a zero il prossimo anno, alla scadenza del suo contratto.