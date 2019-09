Continua a raccogliere record su record il centrocampista classe 2002 del Rennes Eduardo Camavinga che, dopo essere diventato il calciatore più giovane a esordire con la formazione bretone, ha recentemente ricevuto il premio per miglior giocatore di agosto della Ligue 1. Nessuno lo aveva fatto alla sua età. Un motivo in più per il Milan per continuare a monitorare la crescita del giocatore nato in Angola.