Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, ha parlato a L'Equipe: non rimpiange di aver lasciato il Psg, suo club nelle giovanili



"Sapevo cosa volevo, anche il club. Sono sempre stato trattato bene e me ne sono andato senza amarezza. Ho fatto tutto il possibile dall'età di 10 anni e per me è motivo di orgoglio aver potuto giocare al Parco dei Principi. Ne prendo solo gli aspetti positivi. Ma sapevo che sarebbe stato molto difficile giocare. La mia crescita passa attraverso il minutaggio, che trovo a Rennes