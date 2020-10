Le immagini dei 5000 tifosi ammassati in curva, molti dei quali senza mascherina, durante la sfida di Champions League tra Rennes e Krasnodar non sono andate giù a molti. Neanche alla UEFA, che ha annunciato di aver aperto una procedura disciplinare nei confronti del club francese per il mancato rispetto delle norme anti-Covid-19.



La nota:





Un procedimento disciplinare è stato aperto in seguito alla partita della fase a gironi di UEFA Champions League Rennes-Krasnodar, giocata il 20 ottobre in Francia.



Accuse contro il Rennes:



- Blocco dei passaggi pubblici (Art. 38 Norme di sicurezza e protezione)



- Requisiti minimi UEFA in materia di igiene e salute per il ritorno degli spettatori (paragrafo 12.5.3 – mancato mantenimento delle distanze sociali e paragrafo 12.5.4 – mancato rispetto dei posti assegnati)



- Violazione del protocollo UEFA Return to Play (Paragrafo 11.2)





Il caso sarà affrontato dall’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo (CEDB) UEFA nella riunione del 10 novembre 2020".