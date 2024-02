Rennes-Milan, le pagelle di CM: Leao bello a metà, Jovic si fa perdonare. Pioli con il brivido

Daniele Longo

Rennes-Milan 3-2



MILAN



Maignan 5,5: non sta attraversando il suo miglior momento da quando veste la maglia del Milan. Non ha responsabilità sui gol ma non va più oltre l’ordinario. Buona parata su Kalimuendo nel primo tempo.



Florenzi 6: lotta come può fino alla fine. Esce stremato.(dal 38’ st Terracciano sv),



Kjaer 5,5: protagonista suo malgrado del fallo da rigore ( generoso).



Gabbia 6: prova a resistere in una serata di grande apprensione.



Theo Hernandez 6,5: il cross di prima sulla testa di Jovic ( che ringrazia e realizza) è una delizia tecnica. Spinge con buona continuità.



Musah 5,5: fa poco filtro ed è impreciso in fase di costruzione (dal 35’ st Thiaw sv)



Bennacer 5:5: Pioli lo piazza sulla trequarti con l’obiettivo di dare qualità e palleggio alla manovra. Perde il pallone che da il via all’azione del primo gol del Rennes. (dal 15’ st Loftus-Cheek 5,5: ha poche chances per mettersi in luce)



Reijnders 5,5: non va oltre il compitino.



Pulisic 6: tutto sommato gioca una buona gara nelle due fasi. (dal 15’ st Okafor 6: prezioso nel finale quando fa respirare la squadra ottenendo diversi calci di punizione)



Jovic 6,5: trova il suo primo gol in Europa confermandosi glaciale all’interno dell’area di rigore. Encomiabile il lavoro spalle alla porta. Si fa perdonare la scellerata esplosione rimediata nell’ultima gara contro il Monza.



Leao 6,5: il voto è solo il premio alla bellezza fortunata in occasione dello slalom gigante che porta al gol del 2-2. Prima di questo sbaglia almeno tre macroscopiche occasioni da gol e non riesce a saltare il diretto avversario nell’uno contro uno (dal 15’ st Chukwueze 5,5: poche idee e anche annebbiate)



Pioli 5,5: qualificazione meritata ma che brividi in questa gara di ritorno. Altri 3 gol subiti.