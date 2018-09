Mbaye Niang si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Rennes: "Progetto interessante, voglio portare quello che so fare e la mia qualità. Come mi hanno convinto? Una telefonata del presidente che mi ha parlato dei loro piani. Ci sono buonissimi giocatori. E' andato tutto di fretta, subito dopo la chiamata mi hanno convinto e mi sono messo all'opera per venire qui. Il mio obiettivo è migliorare, aiutare iL Rennes a raggiungere i suoi obiettivi. Ruolo? Ne ho parlato col mister, resta tra noi. Futuro qui? Saranno le mie prestazioni sul campo a dire se resterò o no. Cercavo un club che mi desse fiducia e mi spingesse a rendere sul campo, devo trovare regolarità per più anni".