Arriva il duro sfogo del senatore ed ex Premier, evidentemente contrariato dopo aver saputo del via libera del Governo alla rateizzazione delle tasse sospese durante la pandemia, provvedimento inserito nella manovra 2022 con un emendamento."Hanno presentato la riforma della #18App che comporta l'azzeramento dei soldi per il 2023,. Così recuperano 230 milioni di euro, cancellano i soldi per la cultura e i giovani, e dove li mettono? Li mettono per le società di Serie A, per i. Nel resto del mondo il calcio funziona coi diritti televisivi, con gli investimenti stranieri e con quelli nazionali. Qui anziché regalare emozioni, come abbiamo visto anche con Argentina-Francia. E' il governo Meloni che regala emendamenti ai presidenti incapaci. Per chiarezza:. Io lo trovo uno scandalo,, nonché una. E sapete perché molti media non ne parlano? Molti media hanno le società di calcio, quindi non fanno polemica contro questo scandalo del governo Meloni che ha azzerato i soldi per la cultura e li ha dati ai giocatori professionistici, o meglio ai presidenti indebitati"