Il proprietario del Vicenza e di Diesel (Major Partner del Milan) Renzo Rosso è intervenuto a Sky Sport parlando del prossimo derby tra l'Inter e i rossoneri: "Se posso lo guardo allo stadio, mi piace vederlo dal vivo. Il derby è qualcosa di unico, non c'è più quella divisione tra anima nobile e anima popolare tra Inter e Milan. Berlusconi al Monza con Galliani? Rimane comunque milanista, come me che sono proprietario del Vicenza. Derby? Spero che domini il bel gioco e credo che il Milan che stia giocando uno dei calci più belli in Italia, insieme al Napoli e anche al Sassuolo. Higuain o Icardi? Higuain. Gattuso o Spalletti? Gattuso, lo trovo più moderno e vero. Non mi è piaciuto quando Spalletti ha mollato Roma per andare a Milano. Derby più bello? Il 6-0 nel 2001: tanta roba, ero allo stadio e c'era una goduria che cresceva con il passare del tempo... Noi venivamo da un periodo fantastico del trio olandese, poi siamo andati a calare, quel risultato contro l'Inter è stato bello. Perchè sono milanista? Ho scelto Rivera rispetto a Mazzola, perchè mi sembrava avesse dovuto lottare di più per arrivare al successo, rispetto a Mazzola che era invece più protetto".