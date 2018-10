. Tutte cose già note per chi, un minimo, aveva seguito l'evolversi dell'inchiesta giudiziaria "Alto Piemonte" e il conseguente processo.A nulla e' servito ricordare a Ranucci e i suoi collaboratori che esistono delle sentenze, con prove documentali e fatti acclarati dalla stessa Procura:. E, ovviamente, tutti quelli che non amano la Juventus, ma anzi gli sta proprio sugli zebedei, spera nell'effetto sorpresa di Report e in qualche notizia bomba ,in grado stavolta di mettere in ginocchio la Vecchia e - perché no - fare in modo che la Procura Federale torni ad occuparsi del club bianconero e ci scappi qualche altra penalizzazione.Con Agnelli, al primo tentativo, gli era andata male: sulla storia dei biglietti regalati agli ultra', il Presidente juventino era stato prima squalificato per 1 anno, poi - dopo l'accoglimento del ricorso - la pena venne ridotta a 3 mesi e 100mila euro di multa, piu' altri 600 pagati dalla società.Dopo anni di frequentazioni televisive in trasmissioni calcistiche, ho acquisito una certa dimestichezza con la psicologia dei tifosi avversari, e sono certo - anche se molti lo dissimulano bene - che la loro speranza di rivedere una nuovaè fondata.I 2 temi su cui picchieranno duro Ranucci e compagni saranno:Sul primo argomento, Ranucci dovrebbe chiedere informazioni al Viminale, visto che la Juventus ha smesso di rifornire di biglietti gli ultra' dopo le multe ricevute dalla FIGC.Quanto allo striscione, Report puo' tirare fuori tutte le intercettazioni che crede, ma sono le stesse utilizzate dagli inquirenti durante il processo e dalle quali non e' emerso che lo striscione contenuto nello zainetto portato dentro lo stadio dall'addetto alla sicurezza Juve D'Angelo era quello su Superga. Lo striscione in questione venne fatto entrare da degli ultras , poi identificati con le telecamere dello stadio e arrestati.(di che tipo, lo scopriremo nella prossima puntata) che dimostrerebbero il contrario. Punto.Tanto basta ai tifosi del Torino per scrivere a Cairo ed invitarlo a non fare entrare i dirigenti Juve nel loro stadio (comunale, ndr) in tutti i prossimi derby. Anche perché - secondo loro - le scuse di Agnelli per quello striscione "canaglia" non ci sono mai state. E Cairo, prontamente, le ha richieste.Quando però Tuttosport pubblicò le intercettazioni calciopolare che incastravano altri club, oltre la Juve, alle proprie responsabilità, venne definito "giornalismo spazzatura". Coerenza, questa sconosciuta, o forse troppo partigiana: se i media riportano cio' che ci piace sono attendibili, in caso contrario dei giornalai da strapazzo. Procede così, e accetto smentite con prove inoppugnabili del contrario.Il problema e' che poi il solito "sentimento popolare" condiziona, e non poco, gli stessi addetti ai lavori: Cairo ha infatti pubblicamente richiesto le scuse alla Juve e ad Agnelli per quanto documentato dalla trasmissione Report.Poca memoria o, semplicemente, voglia di cavalcare la polemica e accontentare la propria tifoseria? La stessa che, non troppo tempo fa, accolse con sputi, manate e lancio di oggetti il pulman della Juve e, proprio durante alcuni derby, espose striscioni inneggianti al Liverpool e la strage dell'Heysel. Chissà se Cairo ricorda.