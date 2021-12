#Report lunedì 21.20 @RaiTre

Chi ha fatto la cresta a danno dei giocatori del Milan?

Come vengono applicate le normative Covid nelle scuole italiane

Come girano le pale dell'eolico pic.twitter.com/pqNIxLgIZ3 — Report (@reportrai3) December 1, 2021

. Nella puntata di lunedì in prima serata su Rai Tre andrà in onda un servizio sulleche negli anni scorsi abitavano in un palazzo di proprietà del club rossonero a Gallarate. Partendo da una, 30 anni ex Milan e Verona.