La trasmissione di questa sera del programma Report, in onda su Rai 3 alle 21.15, con la Juventus protagonista, promette di far discuttore. Il conduttore Sigfrido Ranucci ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Le intercettazioni che abbiamo dato come anteprima sono fondamentali per capire il contesto della situazione che ha portato un uomo ad uccidersi. Noi racconteremo questo caso che riguarda la Juve, ma è un contesto che riguarda il calcio italiano in generale con infiltrazioni mafiose all’interno della società. La puntata di questa sera dimostrerà come la gestione della sicurezza negli stadi venga affidata a criminali della ‘ndrangheta che ci guadagnano milioni di euro. Sbagliato però vedere questa inchiesta come qualcosa contro la Juve".