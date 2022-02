La Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida con il Genoa, in programma sabato alle 15:00 allo Stadio Olimpico. La squadra ha svolto alcuni esercizi di rapidità senza palla e successivamente ha effettuato delle esercitazioni a campo ridotto. Ancora assenti Darboe, Vina e Shomurodov, al rientro dagli impegni con le rispettive nazionali. Il capitano Lorenzo Pellegrini non si è allenato con il gruppo, ma contro il Genoa ci sarà.