in campo. Il podio ora è fuori dalla portata della nazionale del ct Jaroslav Silhavy, che deve fare a meno di Ondreja Glen Kamara dei Glasgow Rangers in una partita di Europa League, con tanto di rissa nel tunnel che porta agli spogliatoi e tre turni di squalifica anche per il centrocampista finlandese di origine sierraleonese. I cechi hanno perso 4-0 in amichevole con gli Azzurri di Mancini a Bologna. Tra i convocati ci sonoTomas Vaclik (Siviglia), Jiri Pavlenka (Werder Brema), Ales Mandous (Olomouc).Vladimir Coufal (West Ham), Pavel Kaderabek (Hoffenheim), Ondrej Celustka (Sparta Praga), Tomas Kalas (Bristol City), David Zima (Slavia Praga), Jan Boril (Slavia Praga), Ales Mateju (Brescia), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Tomas Holes (Slavia Praga).Lukas Masopust (Slavia Praga), Vladimir Darida (Hertha Berlino), Tomas Soucek (West Ham), Antonin Barak (Verona), Alex Kral (Spartak Mosca), Petr Sevcik (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Michal Sadilek (Slovan Liberec).Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Michael Krmencik (Paok Salonicco), Matej Vydra (Burnley), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Pekhart (Legia Varsavia).- La Repubblica Ceca si è qualificata alla fase finale grazie al secondo posto nel gruppo A con 15 punti, frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte con 13 gol fatti e 11 subiti, dietro all'Inghilterra. Che ha battuto 2-1 in casa (dove ha centrato 4 successi su 4) e contro cui ha perso 5-0 all'esordio in trasferta, dove è sempre stata sconfitta (anche in Kosovo e in Bulgaria) tranne che in Montenegro. La rivincita con gli inglesi ci sarà ancora a Wembley, dove è in programma la terza gara del girone dopo le prime due a Glasgow contro Scozia e Croazia.(Gruppo D):14 giugno ore 15 Scozia-Repubblica Ceca a Glasgow.18 giugno ore 18 Croazia-Repubblica Ceca a Glasgow.22 giugno ore 21 Repubblica Ceca-Inghilterra a Londra.- La vie c'est fantastique quando segna, capocannoniere della nazionale nelle qualificazioni con 4 reti. E autore di 13 gol in questa stagione col Bayer Leverkusen, che (dopo la stagione trascorsa in prestito al Lipsia) l'anno scorso lo ha acquistato a titolo definitivo per 26,5 milioni di euro dalla Roma. Che a sua volta, dopo le visite mediche effettuate con la Juventus che poi si tirò indietro, lo aveva preso dalla Sampdoria per la bellezza di 42 milioni di euro. Occhi puntati anche sul centrocampista. autore di 10 gol in Premier League con la maglia del West Ham.