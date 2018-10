Ritorno al gol per Patrick Schick, autore della rete decisiva con cui la Repubblica Ceca ha battuto la Slovacchia in Nations League. Ecco le parole dell'attaccante della Roma dopo la gara: "Vincere è molto importante per noi e per la crescita del gruppo. Nel gol sono arrivato da dietro, Skriniar non mi ha neanche visto e son riuscito a segnare di testa".