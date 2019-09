Conte lo ha detto immediatamente al suo arrivo: “L'Inter non deve più essere pazza ma continua”. Questo il primo obiettivo del tecnico salentino, finora raggiunto, anche se, come scrive la Gazzetta dello Sport, qualche residuo da “pazza Inter” ancora resiste.



“Ci sono minimi residui di pazza Inter: l’espulsione di Sanchez all’inizio della ripresa ha ingarbugliato una partita fin lì di una facilità irrisoria. Nei primi 45 minuti la povera Sampdoria contemporanea è stata soggiogata e maltrattata. Un rosso imperdonabile, nell’era della Var è assurdo prendersi il rischio di un secondo giallo per una simulazione tanto pacchiana, con l’arbitro per giunta a pochi metri”.