. La squadra che sta facendo sognare il Granillo vola trascinata dalle giocate di, 6 a testa fra gol e assist (5+1 il primo, 4+2 il secondo). Se il giovanissimo padovano ha un futuro roseo davanti a sé, il francese sta vivendo una seconda giovinezza a Reggio Calabria, dove ha ritrovato. I tifosi rossoneri lo ricordano come una delle poche note, almeno parzialmente, liete, di uno dei periodi più bui della loro storia., nella: tocco di punta a saltare l’attuale portiere rossonero Mirante e poi tacco no look mentre la palla attraversava la linea di porta, ad appoggiarla in rete. In panchina, ad esultare, c’era una leggenda del Milan: Pippo Inzaghi, una delle tante note liete di uno dei periodi più luminosi della storia del club, che di gol indimenticabili ne ha segnati tanti. Quella sarà la miglior stagione di Ménez in carriera, non solo per i numeri, ma anche per essersi riscoperto lA fine stagione Superpippo saluterà il Milan. Ménez rimarrà un altro anno, senza quasi mai giocare, poi si smarrirà fra Bordeaux, Antalyaspor, América e Paris FC.. “Dobbiamo proseguire così. Devo ringraziare il mister, mi ha ridato la voglia di correre e sudare, l'avevo persa per tantissimi motivi che sappiamo tutti. Sono felice. Il mister ci ha portato questa mentalità, proviamo a giocare sempre la palla e non buttarla mai" ha dichiarato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria, con gol, di ieri contro il Brescia., rendendolo di nuovo leader tecnico ed emotivo di un gruppo che gioca a calcio, per vincere, ma anche per divertire e divertirsi.Così gli ha restituito il sorriso ed è stato ripagato con 4 gol, due assist, ma soprattutto una presenza e una continuità mentale che non si vedevano dai tempi del Milan, con una differenza però. A Milano il binomio Inzaghi-Ménez è associato a bei gol, giocate spettacolari, ma risultati deprimenti per un club glorioso come quello rossonero., non solo per un gol di tacco, ma per aver riportato entusiasmo, divertimento, illusione a una piazza che da troppi anni aveva dimenticato queste sensazioni.