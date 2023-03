L'Italia nel destino di. Nella notte del Maradona, gli occhi erano tutti per l'attaccante del, scommessa diper risolvere il problema gol e 49° oriundo nella storia della Nazionale. Si è fatto attendere il classe '99, un primo tempo estremamente complicato per la scarsa assistenza dei compagni e il lavoro di Stones e Maguire., l'assist geniale di Pellegrini e la zampata da vero bomber per bagnare l'esordio azzurro.- Giocare in Italia d'altronde è nei piani di Retegui, lo ha ribadito lo stesso giocatore a Sky Sport al termine dell'incontro: "Non sono felice perché abbiamo perso una partita molto importante. Era importante iniziare con una vittoria. Sono contento però per il mio debutto con gol. C'era un po' di nervosismo all'inizio, ma mi sono sbloccato. Stavo aspettando questa convocazione e quando mi ha chiamato Mancini sono rimasto davvero contento, è un orgoglio per me. Il ct mi ha detto di giocare tranquillo, di attaccare gli spazi e divertirmi.. Oggi però sono del Tigre e sono contento di vestire questa maglia".- Retegui chiama e la Serie A risponde, perché oltre ad alcuni club spagnoli, anche alcune società del massimo campionato nostrano sono pronte a muoversi. Latre anni fa ha avuto l'occasione di assicurarselo, quandolo aveva preso in procura, ora sono Udinese ma soprattuttoad aver messo gli occhi su Mateo, che è in prestito alma di proprietà del. I rossoneri lo seguono da tempo, il suo profilo corrisponde all'identikit tracciato per il centravanti del futuro: forte fisicamente, giovane e di prospettiva, uno su cui costruire un progetto anche a lungo termine. I nerazzurri si sono inseriti e hanno anche un asso nella manica da giocarsi, quelche con Retegui condivide lo spogliatoio del Tigre e fa gola sia al club in cui si trova in prestito, sia al Boca proprietario del cartellino del nuovo bomber della Nazionale. Che ora festeggia a metà il gol all'esordio azzurro, ma già sogna un domani nel calcio europeo e in particolare in quello italiano: