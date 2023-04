Mateo Retegui regala il pareggio al Tigre al 95' nel match terminato 1-1 sul campo del Gimnasia La Plata. Padroni di casa in vantaggio al termine del primo tempo con il gol realizzato al 44' da Mammini. Rientrato da un infortunio che lo aveva messo a box per qualche settimana, l'obiettivo di mercato di Inter e Milan entra in campo al 60' e riesce a trovare la rete del pari in pieno recupero.