La Retegui-mania non è finita. Il centravanti argentino è l'uomo nuovo della Nazionale di Roberto Mancini, il salto dal Tigre (via Boca) in Europa sembra ormai imminente. Con il giro d'Italia effettuato da suo papà Carlos che ha fatto tappa in diverse città della serie A. Anche Torino, sponda Juve: tra i vari club con cui ha parlato c'è infatti anche quello bianconero, che ha registrato richieste e condizioni di trasferimento. A fine stagione se ne riparlerà.