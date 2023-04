Si ferma Mateo Retegui. L'attaccante dell'Italia e del Tigre si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento con il club argentino che poi ha scritto sui propri social: "Mateo Retegui ha subito una distorsione di primo grado al ginocchio sinistro".



Un infortunio ancora da valutare ma che potrebbe tenere il centravanti ai box per almeno due settimane. Il giocatore dovrebbe esserci quindi per le convocazioni di Mancini di giugno in vista della fase finale di Nations League.