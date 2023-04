A margine della presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim, il ct della Nazionaleha affrontato i tempi che hanno fatto più discutere in questi giorni: dall'esclusione di Zaccagni dalle recente convocazioni, fino alla chiamata dell'oriundo Retegui.- "Zaccagni? È lo stesso discorso per Gianluca Mancini:. Quindi deve continuare a giocare, io non è che non chiamo un giocatore così, se uno è bravo io lo chiamo. Però ci sono delle motivazioni più che valide".- "Avremo diversi giorni per preparare la Nations League, a giugno, siamo positivi a riguardo. È una competizione importante, ci sono tutte squadre europee, noi siamo arrivati due volte alla fase finale e proveremo a vincerla., non era facile. La Nations League quando perdiamo conta, quando vinciamo non conta: penso serva una via di mezzo".- ". Gianluca Mancini? Lo abbiamo fatto debuttare noi in Nazionale, quando era ancora all'Atalanta, questo significa che crediamo nel giocatore, poi sono state fatte delle scelte ma è quasi sempre stato con noi".- "Se mi piace il Mondiale allargato? No,, per dare la possibilità ai giocatori di respirare ogni tanto, sennò arrivano a un momento della stagione che sono molto stanchi".- "Quella sugli oriundi in Nazionale è una polemica senza logica.. Per noi non è più semplice chiamare un giocatore dall'altra parte del mondo. Tutte le nazionali lo fanno, se noi abbiamo la possibilità di chiamare giocatori che giocano in Italia siamo contenti".