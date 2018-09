Sì, perchè Paulo Dybala è atteso da una prova importante, di maturità e completezza, con qualche lampo, ma soprattutto che deve essere caratterizzata dalla continuità, per tutti i 90' (o meno) che trascorrerà in campo. L'avversario è sicuramente alla portata di un simile impiego, lui alla ricerca di un gol che possa sbloccare tutto, anche se nei 190' in campo ha fatto vedere anche cose buone.