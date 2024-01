Retroscena Belotti, Petrachi: 'Voleva il Milan dei cinesi, le vere cifre. Cairo non se la sentì'

. I tifosi rossoneri ricordano quando nel 2017, sotto la gestione cinese del presidente, il club meneghino era arrivato a un passo dal Gallo, all'epoca capitano del Torino. L'affare non andò in porto, con il Diavolo che chiuse il mercato Nikola Kalinic e André Silva a guidare un attacco completato da Fabio Borini e Patrick Cutrone.- Ma come andarono le cose e perché la trattativa tra Milan e Toro non andò a buon fine?, ex direttore sportivo dei granata, racconta a Numero Diez i dubbi sull'operazione che hanno portato il presidentea dire il fatidico 'no': "Il presidente ebbe la brillante idea di mettergli una nuova rescissoria a 100 milioni in uscita. Questo perché sa fare marketing e vendere il proprio prodotto. Per Belotti il Milan si presentò in maniera consistente., avresti visto solo una parte dei soldi, gli altri negli anni successivi. In quel momento evidentemente, però c’è da dire che. Quindi da lì si innescano dei meccanismi che non fanno bene né al calciatore, né al club. Al Milan, Belotti avrebbe quadruplicato il suo ingaggio. Noi glielo sistemammo, ma non avremmo mai potuto raggiungere le cifre del Milan...".- Belotti rimase al Torino fino alla scadenza del contratto, per poi passare alla. Ora il suo futuro è ancora in discussione, non c'è più il Milan sulle sue tracce ma nelle ultime ore si era paventata la possibilità di uno scambio con lache avrebbe potuto portare il Gallo in viola enella Capitale. Operazione tramontata, soprattutto per l'ingaggio dadell'attaccante giallorosso.