Karim Benzema da anni fa sognare il Real Madrid, ma avrebbe potuto giocare in Premier League: nel 2009 poteva finire al Manchester United. Lo ha rivelato Jean-Michel Aulas, presidente del Lione (ex club dell'attaccante), in un'intervista ai canali della Uefa: "Quando è andato al Real Madrid, c'erano diverse offerte, tra cui quella del Manchester United. Karim mi disse: 'Presidente, se devo partire preferirei davvero andare al Real Madrid perché per me è un sogno'. Ed è vero che, in perfetta condivisione, abbiamo scelto il Real Madrid per sviluppare il suo potenziale. E ha funzionato bene".