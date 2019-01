Kevin Prince Boateng al Barcellona, tutto vero e ufficializzato. L'uomo del momento sul mercato all'improvviso è diventato lui: operazione conclusa in pochi giorni, annuncio dopo una manciata di ore e il colpo di scena più inaspettato è andato a segno. "Voglio darvi una brutta notizia, lascio il Sassuolo... ma mi ha chiamato il Barça: non posso dire no", ha detto il Boa davanti a tutti i compagni dopo l'ultimo allenamento prima di volare in Catalogna, un'occasione troppo grande. Eppure, nei pensieri di Prince c'è stato per più di qualche giorno un clamoroso ritorno al Milan.



IL RETROSCENA - Durante la prima settimana di gennaio, quando il Milan non aveva ancora dato il via libera alla partenza di Higuain e sperava nella sua permanenza, Boateng è stato proposto ai rossoneri proprio con la formula del prestito. Un'occasione a basso costo al posto di Ibrahimovic e Muriel, idee entrambe sfumate per il Diavolo. Kevin Prince ha preso con grande entusiasmo l'idea di offrirsi al Milan, ha spinto personalmente ma non è arrivato il via libera della dirigenza per questo tipo di operazione. Questione di età in primis, la politica di Gazidis è chiara; Boateng rivoleva il Milan ma non se ne è fatto più nulla, l'evolversi del mercato ha portato poi l'incastro Higuain-Piatek. E oggi, Prince si ritrova nel club contro cui debuttò in rossonero in un Trofeo Gamper al Camp Nou e cui segnò un gol da sballo in Champions League. Incroci del destino, il Barça è il suo presente. Chi l'avrebbe mai detto solo 48 ore fa?