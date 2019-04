Augusto Cesar Lendoiro, ex presidente del Deportivo La Coruña, ha svelato in un'intervista al canale Youtube Ídolos un retroscena che avrebbe potuto cambiare il corso della carriera di Cristiano Ronaldo. Tutto risale a quando il Deportivo, a inizio anni Duemila, viveva i suoi anni di gloria tra titoli nazionali e ottimi percorsi in Champions League. E Lendoiro era in ottimi rapporti col super-agente Jorge Mendes...



Queste le dichiarazioni di Lendoiro: "Eduardo Lopez Beci, all'epoca segretario tecnico del Deportivo, vide giocare Cristiano Ronaldo e me lo segnalò immediatamente. Guardai dei video di quel ragazzo quasi 18enne e presto chiedemmo allo Sporting di Lisbona il prezzo. Chiedevano 11-12 milioni di euro: noi non potevamo permettercelo e tutto sfumò. Il giocatore per cui avevamo pagato la cifra più alta era Rivaldo, che avevamo pagato 6 milioni: Ronaldo era un giovane di cui non si poteva prevedere con precisione la carriera, anche se già a quella giovane età era uno spettacolo. Presto arrivò il Manchester United, che pagò i 12 milioni e lo comprò."



Non solo CR7, ecco un altro rimpianto dell'ex patron del Deportivo: "Beci fece l'errore di non osservare Deco, che all'epoca era un giocatore incredibile quanto Cristiano Ronaldo, ed era anche lui assistito da Jorge Mendes. A Beci ho detto più volte che aveva sbagliato a non mettere Deco nel mirino: non potemmo ingaggiarlo anche perché non avevamo report abbastanza dettagliati sulle sue qualità. Sarebbe stato per noi un gran giocatore e non aveva un prezzo troppo alto."