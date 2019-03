Inter e Roma sono in crisi, la corsa Champions è sempre più aperta. L'occasione per la Lazio è ghiotta, come riporta il Messaggero: ora o mai più. Ma lo staff biancoceleste, Inzaghi e tutti gli altri, tengono i piedi per terra. Sanno che la Lazio ha qualcosa in meno delle altre in termini numerici, mancano le riserve. Alcuni giocatori non hanno data garanzie: a tutti gli effetti, ad esempio, Berisha e Lukaku sono due casi.



RETROSCENA DERBY - Le altre hanno coppe da onorare (Inter e Roma) e calendario non facile davanti. Ma la Lazio non deve abbattersi: il derby ha cambiato tutto, ora non bisogna ricadere nei soliti black-out. Staff e squadra si sono guardati negli occhi negli spogliatoi, è dura ma bisogna crederci, questo è il messaggio. Il quarto posto è l'obiettivo che chiede la società. La Lazio ci proverà.