In casa Lazio l'aria è frizzantina, a scriverlo è Il Messaggero, che spiega come tra Sarri e Lotito non ci sia la serenità dei giorni migliori.



"Ieri pomeriggio il tecnico ha condotto l'allenamento furioso per essere rimasto all'oscuro di tutto quasi fino all'ultimo, mentre Tare provava a trovare un qualunque vice-Immobile al posto di Muriqi, almeno per colmare il buco dal punto di vista numerico. Sarri da tempo invocava ben altro, per esempio Pinamonti. In regia voleva anche Ricci, finito al Toro, e l'ex fedelissimo Vecino a centrocampo".