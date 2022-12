I ripensamenti sono all'ordine del giorno. Un sì che diventa no - o viceversa - e cambia la storia. Sliding door, scelte decisive. Nel calcio come nella vita. In questi giorni il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un passo indietro rispetto al passato aprendo alla possibilità di approvare la riforma del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), dopo anni in cui l'aveva fortemente osteggiata. Nel calcio(mercato) ci sono tanti casi in cui sembra tutto fatto per un trasferimento, ma poi, per un motivo o per l'altro, l'affare salta.



Scorri la gallery per vedere alcuni dei più famosi dietrofront del mercato