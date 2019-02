Nuovi aggiornamenti sul colloquio andato in scena ieri ad Appiano Gentile tra la dirigenza dell'Inter e Mauro Icardi arrivano dalla redazione di Mediaset. Secondo quanto affermato, nel corso della riunione ha parlato prevalentemente l'ex capitano, che ai vertici del club ha spiegato che all'Inter ha sempre voluto bene e di avere sempre agito per il bene della società, esprimendo il proprio stupore per la decisione a suo dire immotivata di togliergli la fascia. L'Inter ha offerto segnali distensivi, come la decisione di non multarlo dopo la mancata partenza per Vienna; ma sono nulle le possibilità di vederlo domenica contro la Sampdoria.