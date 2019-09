Inzaghi, prove di leadership, a partire da Ciro Immobile. Con un retroscena svelato dal Messaggero: l'attaccante della Lazio avrebbe chiesto al mister di risparmiargli, per motivi di famiglia - ha avuto da poco il terzo figlio - la trasferta a Cluj Napoca.



RETROSCENA IMMOBILE - La Lazio quella partita l'ha persa, in panchina a disposizione di Inzaghi c'era solo Bobby Adekanye per sostituire Caicedo, che in Romania invece c'è andato. Per questo, dopo il confronto in campo, tra tecnico e attaccante il confronto è andato in scena anche negli spogliatoi: "Non ti puoi permettere di reagire così alla sostituzione, devi avere rispetto per chi deve entrare". Basta favori, ora bisogna battere l'Inter, e Inzaghi deve farlo con il piglio del leader.