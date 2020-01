Alla fine, all'Inter, non è arrivato nessun attaccante. Olivier Giroud, Islam Slimani, Simone Zaza i nomi più caldi di quest'ultima pazza giornata di mercato, che non ha regalato un vice Lukaku ad Antonio Conte. Si era parlato, nei discorsi riguardanti Matteo Politano, con il Napoli anche di Fernando Llorente, ma la pista è stata abbandonata subito. Eppure, oggi, un nome a sorpresa è stato trattato.



I COSTI - Come appreso da calciomercato.com, infatti, i nerazzurri hanno parlato con il Genoa di Andrea Favilli, cercato anche dalla Roma. Il centravanti del Grifone, che ha messo insieme 12 presenze stagionali con un gol realizzato in Coppa Italia, alla fine, però, è rimasto in Liguria. Il motivo? L'Inter ha fatto un passo indietro quando ha saputo i costi dell'operazione, che nell'immediato sarebbero stati importanti: domani, infatti, il Genoa dovrà pagare 7 milioni alla Juventus per la seconda tranche di pagamento (la prima, da 5, è già stata effettuata). A tutto questo va aggiunto, poi, il valore totale del cartellino, coi rossoblù che col classe '97 vogliono fare una plusvalenza importante. Un affare quindi complesso, non facile e, soprattutto, troppo costoso. Da subito. Quindi per l'Inter è sfumata anche la pista Favilli. Così come è sfumato l'arrivo di un nuovo attaccante.