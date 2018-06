Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus ha già rispedito al mittente un'offerta da 50 milioni di euro del Manchester City per Miralem Pjanic. I Citizens sono andati poi su Jorginho del Napoli, in scena potrebbe entrare invece per il bosniaco il Barcellona. 80 milioni di euro la richiesta, la Juventus vorrebbe spendere poi quei soldi per uno tra Sergej Milinkovic-Savic e poi Paul Pogba.