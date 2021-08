Il Bayern Monaco ha pensato a Danilo, terzino tuttofare della Juventus. I bavaresi, nei mesi scorsi, hanno fatto un sondaggio coi bianconeri per il brasiliano, tra le note più liete della parentesi Pirlo sulla panchina juventina, ma la richiesta della Vecchia Signora ha frenato i bavaresi.



La Juventus, infatti, ha valutato, e valuta, il cartellino dell'ex Porto, Real Madrid e Manchester City circa 30 milioni di euro, per questo il Bayern non è andato avanti nei dialoghi coi piemontesi per il nuovo numero 8 bianconero.