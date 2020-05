Caos stipendi in casa Lazio. La riunione tra Lotito e i calciatori di ieri ha lasciato perplessa la squadra: gli stipendi di marzo e aprile non sono ancora stati pagati ai calciatori, ecco il motivo reale del malcontento. Come riporta il Corriere dello Sport, ora bisognerà capire se e quando verranno pagati gli stipendi di maggio e giugno.



CAOS STIPENDI LAZIO - Bisognerà trovare in poco tempo un'intesa: la Lazio vuole evitare dissapori, ma ad oggi i giocatori di Inzaghi non sono affatto felici dell'accaduto. Con la ripresa del campionato non dovrebbero esserci problemi, ma se la Serie A dovesse essere sospesa, bisognerà trovare un accordo.