Retroscena dallo spogliatoio della Lazio: una grande vittoria contro l'Inter spalanca le porte della lotta Scudetto, lancia i ragazzi di Inzaghi all'inseguimento della Juventus. Ma, per una notte, si può festeggiare: sugli spalti i tifosi faticano a lasciare lo stadio, mentre negli spogliatoi si gioisce per la vittoria decisiva.



RETROSCENA LAZIO-INTER - Durante la partita contro l'Inter Inzaghi come sempre ha partecipato al 100%, si è preso un giallo da Rocchi, ha faticato a rimanere nell'area tecnica. Poi la festa, con Simone Inzaghi scatenato. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, Simone sarebbe stato al centro della festa: acqua, coca cola, dolci, tutto quanto è volato in aria, tra cori ed abbracci all’interno degli spogliatoi. Con Inzaghi al centro della festa, uno dei grandi artefici della vittoria contro l'Inter.