La Lazio si è goduta abbastanza il terzo posto e la sosta, ora bisogna restare concentrati in vista del prossimo match contro il Sassuolo. Inzaghi lo sa benissimo, e spunta il retroscena: ora lo sa anche la squadra. Durante la seduta un episodio è cartina da tornasole delle pretese - giustificate - del tecnico.



RETROSCENA LAZIO - Il retroscena lo racconta il Corriere dello Sport: Inzaghi ha notato un po' di leggerezza, scarsa concentrazione in allenamento. Ha interrotto la seduta e ha alzato la voce, si è fatto sentire, ha ricordato a tutti che bisogna stare concentrati e tenere la guardia alta per continuare a sognare la Champions. Non è la prima volta che succede: già prima del delicato match contro l'Atalanta aveva notato un atteggiamento sbagliato, e aveva fermato tutti.