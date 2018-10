Il nome di Marko Livaja è tra quelli che nelle scorse sessioni di mercato sono stati accostati in maniera ripetuta alla Sampdoria. Eppure non molti sanno che il giocatore croato recentemente è stato davvero vicino a vestire il blucerchiato. Ma andiamo con ordine. In Serie A alcuni appassionati ricorderanno Livaja per le esperienze con le maglie di Cesena, Inter e soprattutto Atalanta, anche se ultimamente dell'attaccante classe 1993 si erano un po' perse le tracce. Il suo peregrinare lo aveva portato al Rubin Kazan, in seguito nuovamente in Italia, all'Empoli, per poi finire al Las Palmas e nello scorso campionato all'AEK Atene.



Tra Spagna e Grecia Livaja ha finalmente trovato continuità (25 presenze e 5 gol in Liga, 27 apparizioni e 8 reti in Souper Ligka Ellada) e ciò gli ha consentito di rientrare nei radar dei club italiani, in particolare della Sampdoria, che sembra averlo seguito nel corso della sua carriera. Secondo le indiscrezioni raccolte dai media greci, l'interessamento doriano sarebbe sfociato la scorsa estate in un'offerta presentata all'AEK Atene per avere il centravanti classe 1993.



Da Corte Lambruschini avrebbero messo sul piatto 8 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante, ma la proposta sarebbe stata respinta al mittente. L'AEK infatti lo considera un punto fermo della squadra, tanto da rifiutare il corposo assegno di Ferrero per l'ex Hajduk Spalato.