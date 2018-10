Manca ancora diverso tempo a gennaio, ma la Sampdoria ha avviato i contatti per alcune operazioni su calciatori di prospettiva da portare in blucerchiato già nella sessione invernale, o in quella estiva. I nomi accostati con maggior frequenza al club genovese in questi giorni sono quelli di Dimitri Oberlin e di Nicolas Pepé.



Oberlin è da tempo un pallino della dirigenza di Corte Lambruschini. Esploso nella Champions League 2017/2018, realizzando 4 gol in 8 partite, nella stagione in corso non si è ancora sbloccato. Ad oggi ha totalizzato 8 presenze in Super League con la maglia del Basilea, senza però trovare la rete. Giovanissimo (è un classe 1997) sino a pochi anni fa veniva considerato un potenziale crack.



L'interesse per Pepé invece è più recente. Secondo Tuttosport i blucerchiati starebbero portando avanti con il Lille i contatti per l'esterno offensivo ivoriano, ma nato nel 1995 in Francia. Nel campionato in corso sta letteralmente impazzando in Ligue 1: 10 apparizioni, 7 gol e 6 assist rappresentano uno score di tutto rispetto. Su Pepé c'è però la concorrenza di Spagna e Inghilterra: varie squadre di Premier e di Liga starebbero prendendo informazioni sul calciatore.