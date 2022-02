Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, intervistato da GR Parlamento: "Oggi in Italia ci sono un po' di difficoltà economiche: magari può esserci la volontà, il desiderio di prendere un giocatori, ma poi le offerte più importanti per i nostri migliori giovani credo possano arrivare dall'estero. Io però spero possa restare in Italia, mi farebbe piacere possa rimanere nel nostro campionato. Basta vedere Locatelli: alla fine siano noi che il giocatore abbiamo deciso di accettare una proposta della Juventus leggermente più bassa rispetto a un'offerta dall'Inghilterra".