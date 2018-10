Lo ha svelato lui stesso, ma il retroscena resta: il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo il derby era furioso. La partita contro la Roma non lo ha soddisfatto, la Lazio non è stata all'altezza. Dopo i ko contro Napoli e Juventus, ora quello contro la Roma: Inzaghi e i suoi non riescono a fare di meglio contro le big del campionato.



RETROSCENA LOTITO - Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente era furioso dopo la partita, si sarebbe diretto negli spogliatoi, senza parlare con nessuno: nessuna sfuriata, nessun discorso, nonostante l'umore nero. Con la speranza che sia bastata la sua presenza a dimostrare tutta la sua insoddisfazione per la partita giocata dai suoi per ripartire.