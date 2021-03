Sanremo no grazie. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport: a Romelu Lukaku sarebbe stato recapitato un invito ufficiale dal Festival, "che andava ben oltre la battuta di Ibrahimovic in conferenza". Un invito prontamente e seccamente declinato da Big Rom, che punta solo allo scudetto con l'Inter e non vuole altre distrazioni.