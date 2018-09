La clamorosa comunicazione fatta questa sera a Sky Sport ha squarciato come un fulmine a ciel sereno la Juventus. Beppe Marotta non sarà più l'amministratore delegato del club e il motivo, secondo il Corriere della Sera non è da ricercare nella gestione dell'ultimo mercato, bensì da divergenze insanabili scoppiate nel corso delle ultime settimane con il presidente Andrea Agnelli. È stato lui e non i vertici di FCA nella persona di John Elkann (che lo aveva portato in bianconero 8 anni fa) a spingere per il cambio.