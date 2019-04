Secondo quanto riportato da Tuttosport emerge un importante retroscena nelle ultime scelte fatte da Beppe Marotta per il suo presente e futuro. Il dirigente varesino, in estate, aveva infatti rifiutato il Milan di Elliott per rimanere alla Juventus salvo poi trovarsi fuori dal club bianconero in virtù della scelta di Agnelli accasandosi poco dopo all'Inter.