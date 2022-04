Secondo quanto riportato da Cadena COPE in Spagna un dettaglio importante nella trattativa fra Kylian Mbappé e il Real Madrid ha fatto infuriare Florentino Perez al punto da far traballare l'affare e riaprire uno spiraglio per il rinnovo col PSG. La punta francese ha chiesto un bonus da 100 milioni in più rispetto a quanto era già stato accordato con il presidente delle Merengues che ha risposto con un secco no.