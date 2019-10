Il Milan va a Marassi e si gioca tanto. Toccherà a Leo Duarte al fianco di Romagnoli, aspettando Caldara; eppure, nel mercato estivo dei rossoneri c'era un. Si tratta del difensore centrale classe 2000 turco, talento dello Stoccarda che il Milan ha provato a prendere con grande convinzione:, l'operazione si è bloccata per la volontà di Kabak di rimanere in Germania con la maglia dello Schalke che ha fatto un'offerta alla pari.NEL MIRINO - Il 19enne turco però non sta trovando spazio in questo inizio di stagione, complice anche un problema al piede che lo ha frenato tra agosto e le prime settimane di settembre;pronto anche a giocare titolare al posto di Mateo Musacchio, con capitan Romagnoli a fare da guida. Il turco vive una fase di ambientamento,. Maldini, Boban e Massara lo stimavano, ci hanno provato e vista l'età non lo perdono d'occhio. Perché Ozan Kabak per caratteristiche e potenziale era decisamente in alto nelle liste del Milan.