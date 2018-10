Leonardo aspetta Andrea Conti. Perché il suo momento sta per arrivare, manca sempre meno e il terzino ex Atalanta potrà finalmente prendersi il Milan dopo gli infortuni che lo hanno sfortunatamente messo da parte nell'ultimo anno. A breve tornerà in campo con la Primavera, ma non solo Gattuso attende il ritorno del laterale che farebbe comodo da subito al Diavolo: la scelta della società è stata chiara, puntare su Calabria aspettando il ritorno di Conti per la corsia destra, mossa condivisa da Leonardo e Maldini.



NO AI TERZINI - Durante le ultime settimane di mercato estivo ma anche in questi giorni, al Milan sono stati offerti diversi laterali di destra. Opportunità low cost, giovani interessanti o occasioni come Lazzari della Spal che Leonardo non ha voluto inseguire: il recupero di Conti procede bene, l'investimento a luglio del 2017 è stato importante (24 milioni più Pessina) e c'è volontà di proteggerlo, rilanciarlo, non accantonarlo. Adesso la luce è vicina per Andrea, il Diavolo lo attende senza altri terzini di destra in testa. Conti sì, può stare tranquillo.