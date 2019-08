Anche quest'estate Aurelio De Laurentiis si è trovato costretto a prendere un'importante decisione in merito al futuro di Kalidou Koulibaly. Il patron del Napoli ha infatti più volte dichiarato che il giocatore era incedibile e che soltanto un'offerta monstre l'avrebbe fatto vacillare.



E quell'offerta, secondo la Gazzetta dello Sport, alla fine (o meglio a inizio... mercato) è arrivata. Proveniva dal Manchester United ed era di ben 90 milioni di euro, praticamente la stessa cifra investita poi per l'acquisto di Maguire. De Laurentiis è però rimasto fermo sulle sue posizioni e anche ai Red Devils ha ribadito che per Koulibaly c'è una clausola da 150 milioni e solo per quella cifra avrebbe potuto lasciare il Napoli.